Санкт-Петербург, 10 июня, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Татьяна Малыщицкая была одним из основателей молодежного театра на Фонтанке и одним из самых важных людей в театре, заявила Надежда Черных в интервью «Пятому каналу».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Она, безусловно, была человеком очень большого таланта. Очень сложной судьбы, но и большого таланта, обладала мощнейшей энергетикой. Она была очень требовательна к себе и к другим, у нее очень многому можно было научиться», — рассказала Черных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Санкт-Петербурге на 58-м году жизни.