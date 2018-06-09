Москва, 10 июня, 2018, 02:22 — ИА Регнум. МИД России осудил австралийских военных, совершавших военные преступления в Афганистане, и призвал Австралию провести беспристрастное расследование, говорится в официальном заявлении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В 2017 году были опубликованы данные об убийствах мирного населения австралийскими военными.

«Показательно, что никто так и не понес ответственности за совершенные преступления, а минобороны Австралии ограничилось лишь выражением «серьезной озабоченности» по вышеуказанному поводу», — заявляет МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году британское издание The Sunday Times опубликовало информацию об убийствах мирного населения Афганистана британскими спецназовцами.