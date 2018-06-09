Киев, 10 июня, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Разговоры об уходе России из Донбасса под давлением западных санкций — это пропагандистская болтовня, которую скармливают украинцам, заявил народный депутат Украины, главарь неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий 9 июня в эфире телеканала «112.ua».

ИА Красная Весна . Донецк. ДНР

"Поверьте, никто всерьёз во власти и среди силовиков не думает, к сожалению, о возврате донецких территорий», — отметил Билецкий.

Нардеп аргументировал это тем, что никто не подсчитывает, как именно санкции повлияют на российскую экономику:

«Санкции должны вынудить [президента РФ Владимира] Путина уйти с этих территорий. А кто-то просчитал, например, сколько сейчас Россия теряет от санкций Запада, а сколько Россия в 2019 году начнёт получать прибыли от того же самого Запада за счёт «Турецкого потока-1», который запущен, и ТП-2, который они фактически уже подписали, и «Северного потока-2»? То есть, кто-то подсчитывает, будет ли вообще Россия страдать в следующем году от санкций, перекрывают ли они те финансовые плюсы от западных партнёров?»

При этом сам Билецкий полагает, что санкции не оказывают критического влияния на Россию, а находящиеся под санкциями олигархи переносят их спокойно.

Напомним, Андрей Билецкий по прозвищу «Белый вождь» командует полком «Азов», который признан конгрессом США нацисткой организацией. В июне 2015 года американские законодатели запретили правительству оказывать помощь этому формированию.