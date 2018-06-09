Тбилиси, 10 июня, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Сцена избиения российского парапланериста Федора Ч. в городе Гудаури (Грузия) записали на видео и выложили в сеть, передает телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В избиении участвуют порядка 15 человек. Парапланериста сначала выволокли из машины, а затем пинали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту избиения Федора Ч. в Грузии возбудено два уголовных дела. Представитель грузинского бизнеса обвинил парапланериста в притеснениях местных жителей, которые «больше нельзя терпеть».