Москва, 10 июня, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Тема войны в Донбассе и предстоящий саммит глав МИД «нормандской четверки» обсуждался в телефонной беседе президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Путин, Лукашенко и Порошенко. 2014 год

Уточняется, что переговоры, состоявшиеся 9 июня, инициировал Киев.

«Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», — отметили в Кремле.

Также в беседе лидеры обсудили «обмен удерживаемых лиц». Путин и Порошенко договорились, что российских и украинских граждан посетят в заключении соответственно на Украине и в России уполномоченные по правам человека.

«Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», — отметили в Кремле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня заместитель российского министра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что 11 июня в Берлине пройдет саммит глав МИД России, Украины, Германии и Франции.