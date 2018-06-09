Москва, 10 июня, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Команда КВН «Городъ Пятигорскъ» не смогла получить петицию для получения виз для въезда в США, сообщает продюсер Лев Трахтенберг в своем Facebook.

Альбрехт Франсуа Ливен де Вирджит. Карл и Одетта играют в карты с шутом. XVIII век

Он подчеркнул, что гастроли команды пришлось отменить из-за невозможности въезда в США. Также Трахтенберг заявил, что команда подала апелляцию в американское посольство, но когда будет дан ответ — неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года по вине США были сорваны гастроли Большого театра: артистам не дали визы. В Штаты не впустили прима-балерину Ольгу Смирнову и первого солиста балетной труппы Якопо Тиссии.

Читайте подробнее: МИД РФ: Срыв гастролей Большого театра по вине США вызывает сожаление