Анкара, 10 июня, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России не несет угрозы НАТО, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Дарья Антонова ИА REGNUM Система ПВО «С-400»

Глава минобороны Турции также объяснил причину беспокойства США и партнеров по НАТО: по их мнению, комплексы С-400 смогут перехватывать данные в отношении самолетов F-35 и других вооружений НАТО. В ответ Турция уверяет партнеров, что покупка С-400 никакой угрозы не несет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что покупка комплексов С-400 служит делу безопасности государства.