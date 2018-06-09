Киев, 10 июня, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Украинскому президенту Петру Порошенко надо приблизить себя к «европейской семье», возглавив гей-парад в Киеве, говорится на сайте евродепутата Ребекки Хармс.

Fotostrana.ru Гей-парад на Украине

«Большие изменения часто начинаются с символических жестов», — говорится в тексте обращения.

Уточняется, что «Марш равенства» в Киеве пройдет 17 июня, и, судя по заявлению, Порошенко и другим украинским фигурам стоит там быть «в первых рядах». Обращение собрало десятки подписей евродепутатов.

«Сделайте историю и станьте в первом ряду, так как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье», — так прозвучал призыв к Порошенко.

Напомним, «Марш равенства» проводится в Киеве каждый год: в 2017 г. несколько его участников пострадали «из-за нападения радикалов».