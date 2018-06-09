Пушков – о флаге над Севастополем: Порошенко что-то путает
Москва, 10 июня, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Слова украинского президента Петра Порошенко о желто-синем флаге над Севастополем — недоразумение. Украина не имеет отношения к Севастополю, напомнил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Порошенко. Крым
Комментируя заявление Порошенко, сделанное в честь «дня города», сенатор заявил:
«Порошенко опять все напутал: Севастополь — героический русский город, но никак не украинский. И флагу Украины над ним делать нечего».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 9 июня заявил: «Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн». Это было сделано якобы в День города, хотя день основания Севастополя отмечается 14 июня.