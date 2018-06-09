Москва, 10 июня, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Слова украинского президента Петра Порошенко о желто-синем флаге над Севастополем — недоразумение. Украина не имеет отношения к Севастополю, напомнил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Крым

Комментируя заявление Порошенко, сделанное в честь «дня города», сенатор заявил:

«Порошенко опять все напутал: Севастополь — героический русский город, но никак не украинский. И флагу Украины над ним делать нечего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 9 июня заявил: «Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн». Это было сделано якобы в День города, хотя день основания Севастополя отмечается 14 июня.