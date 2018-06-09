Манила, 10 июня, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Филиппин Родриго Дутерте по случаю 120-летней годовщины независимости страны и 43-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Филиппинами, сообщает 9 июня Синьхуа.

Presidential Communications Operations Office Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

Напомним, что между Китаем и Филиппинами существует спор относительно государственной принадлежности архипелага Спратли (китайское название — Наньшацюньдао) в Южно-Китайском море, расположенного между вьетнамским побережьем Юго-Восточной Азии и северной, малайзийской частью острова Борнео. На архипелаг Спратли/Наньша, кроме КНР и Филиппин, претендуют Вьетнам, Тайвань и Малайзия, кроме того, султанат Бруней, расположенный на северном побережье острова Борнео, ведет в районе южного рифа островов рыболовный промысел, но официально о территориальных претензиях не заявляет.

В 2012 году между Китаем и Филиппинами произошел пограничный конфликт возле атолла Скарборо-Шол в восточной части Южно-Китайского моря. В 2013 году Филиппины подали на Китай иск в Международный суд, который в 2016 году вынес вердикт в пользу Манилы. После прихода к власти на Филиппинах нынешнего президента Родриго Дутерте, объявившего о переориентации страны с США на Китай и Россию, двусторонние китайско-филиппинские отношения стали налаживаться. Об этом в марте 2017 года официально заявил глава МИД КНР Ван И, подчеркнувший, что странам удалось совместными усилиями справиться с территориальными спорами.

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпина подчеркиваются отношения традиционной дружбы и сотрудничества во всех областях, которые в последние годы значительно укрепились. Отмечены успехи филиппинского народа в государственном строительстве. Китай и Филиппины, по мнению Си Цзиньпина, являются развивающимися государствами, перед которыми стоит задача обеспечения стабильности внутри своих стран, а также содействия региональному миру.