Китай, 10 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Председатель ВЭБ, бывший первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов в интервью Синьхуа выступил против политики ограничений в торговле и инвестициях, сообщает агентство 9 июня.

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Глава одного из крупнейших российских государственных банков отметил, что страны-участницы ШОС придерживаются идей интеграции и экономических свобод, так как свобода передвижения капитала, рабочей силы и товаров играет важную роль в развитии.

Напротив, попытки внедрения практики протекционизма, по мнению И. Шувалова, подрывают устойчивость международных институтов и оказывают негативное воздействие на мировую экономику в целом. «Каждая страна позволяет себе иногда применять некоторые протекционистские меры, однако это происходит скорее всего по причинам тактического характера», — подчеркнул глава ВЭБ.