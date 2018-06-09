Джизан, Саудовская Аравия, 10 июня, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Трое человек погибли в результате ракетной атаки хуситов на юге Саудовской Аравии, 9 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По сообщению «правительственной коалиции», атака была совершена по провинции Джизан. Погибшие являются гражданскими лицами.

Йеменские хуситы, которые ведут войну с саудитами с 2014 года, регулярно обстреливают королевство баллистическими ракетами. Чаще всего ракеты сбиваются саудовской ПВО.

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