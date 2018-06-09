Киев, 10 июня, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Украина может рассчитаться с кредиторами, продав им землю и ресурсы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 9 июня в эфире телеканала «Zik».

«Аукцион за недоимки». Василий Максимов, 1881-1882

Постоянный долг Украины эксперт назвал одной из причин, по которой некогда развитая страна превращается в абсолютно бедную.

«Украина все еще богатая страна, мы еще можем по долгам рассчитываться землей, мы еще можем рассчитываться природными ресурсами», — заявил Суслов.

Напомним, отмена моратория на продажу земли и создание свободного рынка земли является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ. По мнению многих экспертов, земля — последний крупный актив, которым обладает Украина.

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