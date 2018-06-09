Вена, 9 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Власти Австрии приветствуют идею проведения российско-американской встречи на высшем уровне в Вене. Об этом сегодня, 9 июня, пишет газета Die Presse со ссылкой на вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиан Штрахе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Не секрет, что мы, как нейтральная страна, выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место проведения встречи Путина и Трампа», — сказал Хайнц-Кристиан Штрахе.

Вице-канцлер подчеркнул, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вене ведётся.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время последнего телефонного разговора Путин и Трамп допустили, что их переговоры могут состояться в Вене.