Москва, 9 июня, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Власти Украины грубо нарушают перемирие в Донбассе. Такое заявление выпустил сегодня, 9 июня, департамент информации и печати Министерства иностранных дел России в связи с предстоящим участием главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в мероприятиях «нормандского формата».

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

«По вине Киева сорвано объявленное в конце марта «пасхальное» перемирие. Вооруженными силами Украины грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон», — сказано в сообщении.

Уточняется, что совершенно недопустимо укрепление группировок ВСУ в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, которым ещё в сентябре 2016 года был присвоен статус-кво.

Тогда вооруженные силы Донбасса вывели из этих населенных пунктов свою технику, а через некоторое время эти позиции заняли ВСУ.

«Чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений», — подчеркнули в МИД РФ.