Село Гудаури, Грузия, 9 июня, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Грузии возбудило два уголовных дела по факту нанесения телесных повреждений роосийскому парапланеристу в грузинском туристическом селе Гудаури, сообщает 9 июня RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси. Грузия

По словам знакомых гражданина России, местные жители толпой набросились на спортсмена из-за нежелания делить туристический бизнес.

О конфликте стало известно из видеоролика, который был опубликован в социальных сетях. На кадрах видео видно, как более десяти человек избивают российского парапланериста Федора Ч.

О запланированной драке свидетельствует возбужденное настроение местных жителей в самом начале разговора — мужчины разминают кулаки и нервно ходят из стороны в сторону. Представитель грузинских предпринимателей обвинил парапланериста в том, что некие лица обижали местных жителей, что больше нельзя терпеть. Один из злоумышленников спросил, на кого Федор Ч работает.

Позже директор компании ООО «Атлантида» Анатолий Михайлюта уточнил агентству «Спутник», что компания занимается тем, что возит туристов на парапланах, в том числе в Гудаури. Компания арендует земельный участок, откуда выполняются полеты.

«Они не хотят, чтобы мы работали на их земле. Они говорят: «Это только наша земля, и только мы можем здесь работать». Сами они не зарегистрированы», — сказал Михайлюта.

В настоящее время российский парапланерист находится в больнице.