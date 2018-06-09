Дума, Сирия, 9 июня, 2018, 21:28 — ИА Регнум. В городе Восточная Гута под Дамаском продолжается операция по внимательному осмотру, очистке и разминированию территории. В этой операции активное участие принимают специальные группы военной полиции и саперные подразделения ВС РФ.

Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

Патрулирование кварталов Восточной Гуты осуществляется ежедневно. Регулярно российская военная полиция находит оружие и боеприпасы, оставленные боевиками.

Эти районы города ранее занимали террористические группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Файлак ар-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оставили после себя большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

В настоящее время вопрос разминирования освобожденных районов относится к наиболее важным. Идут потери среди мирного населения. В основном местные жители подрываются на минах-сюрпризах.

Люди, особенно дети, как правило, не думая, поднимают различные детские игрушки, мобильные телефоны, фотоальбомы и другие предметы, которые выглядят безопасно. А такой безобидный предмет часто может быть связан с взрывателем разгрузочного либо натяжного действия.

Террористы минировали трансформаторные будки, склады, различные станки. С учетом размеров в них можно заложить огромное количество взрывчатых веществ и поражающих элементов.

Следует отметить, что боевики также овладели техникой изготовления самодельных взрывных устройств с минимальным использованием металла, что существенно затрудняет их поиск и обезвреживание.

К положительным моментам можно отнести тот факт, что местное население все чаще оказывает помощь российским военным, информируя о подозрительных предметах и местах возможного хранения оружия и боеприпасов.