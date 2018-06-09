Циндао, Китай, 9 июня, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение властей Монголии построить нефте‑ и газопроводы из Россию в Китай через монгольскую территорию. Данное предложение было озвучено сегодня, 9 июня, на встрече лидеров России, Китая и Монголии в китайском городе Циндао, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином и Халтмагийн Баттулгой

«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте‑ и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что для реализации этих амбициозных проектов необходимо провести тщательную проработку технико-экономического обоснования.

Стоит отметить, что Монголия уже не в первый раз предлагает России и Китаю построить нефте‑ и газопроводы через свою территорию. Однако Москва и Пекин более детально обсуждают строительство трубопроводов через непосредственную границу двух стран — в районе Алтая, а также рядом с Благовещенском и Владивостоком.

Но Монголия не теряет надежды. В качестве аргументов преимущества строительства трубопроводов через свою территорию монгольские власти указывают безопасность, условия степи и минимизацию расстояния.