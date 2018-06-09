Эдинбург, Великобритания, 9 июня, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стёрджен призвала сторонников по Шотландской национальной партии (SNP) отбросить «отчаяние и уныние» и пообещала, что британская провинция рано или поздно обретет независимость, 9 июня передает агентство Reuters.

Kenneth Halley Никола Стёрджен

«Дело независимости сильно, и с каждым днем оно становится все сильнее. Пока мы ждем, когда туман Brexit рассеется, наша возможность и наша ответственность заключается в следующем: не просто сосредоточиться на вопросе «когда будет независимость?», но использовать нашу энергию и страсть, чтобы убедить тех, кто всё еще спрашивает «зачем?». Сейчас это более важная задача», — заявила Стёрджен на конференции SNP.

Напомним, вопрос о независимости Шотландии был поднят SNP сразу после решения британского правительства о выходе из Евросоюза — большинство жителей Шотландии не поддержало Brexit на референдуме в июне 2016 года.

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