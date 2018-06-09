Берлин, 9 июня, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Тысячи судопроизводств по рассмотрению ходатайств «о предоставлении убежища» не содержали фотографий претендентов, теперь Хорст Зеехофер займётся лично реформой ведомства, допустившего подобную халатность, пишет NTV.

Беженцы

Против главы Бременского отделения ведомства по делам миграции и беженцев Ульрике Б. возбуждено уголовное дело вследствие того, что по меньшей мере 1,2 тыс. разрешений было выдано нелегально. В процессе расследования открываются всё более шокирующие подробности.

Согласно докладу журнала Spiegel, во время проверки было выявлено 30 тыс. случаев, когда в заявлении о предоставлении убежища отсутствовала фотография и отпечатки пальцев. При заполнении электронной карты эти графы остались не заполнены, теперь нужно поднять акты и проверить вручную, действительно ли фотографии и отпечатки пальцев отсутствуют. Всю информацию федеральное министерство направило в специальную комиссию Бундестага. В настоящий момент ведомство проверяет 2,2 млн случаев предоставления убежища мигрантам, начиная с 2005 по 2018 г.