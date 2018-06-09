Ханты-Мансийск, 9 июня, 2018, 20:06 — ИА Регнум. На градообразующем предприятии посёлка Мортка Кондинского района Югры АО «Завод МДФ» грядёт сокращение. Сотрудникам произведут все положенные социальные выплаты и предлагают работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Об этом говорилось 9 июня на встрече представителей правительства Ханты-Мансийского автономного округа с работниками завода МДФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Zmdf.ru АО «Завод МДФ»

Напомним, работники завода МДФ, который ранее выпускал древесно-волокнистые плиты, собирались выйти на согласованный митинг 14 июня 2018 года. Причиной народного негодования стал вынужденный простой с марта 2018 года.

Ранее жители Мортки пожаловались корреспонденту ИА REGNUM на задержки зарплаты, отсутствие работы в посёлке и на бедственное положение семей сотрудников МДФ. Также люди сообщали о равнодушии властей региона к их отчаянию. Завод МДФ для Мортки с населением 3,5 тысяч — градообразующее предприятие. Не работает производство древесно-волокнистых плит — вымирает посёлок.

Причём завод МДФ ранее принадлежал ликвидированному в 2017 году Фонду поколений Югры. И власти региона, по мнению жителей посёлка, несут прямую ответственность за возникшие проблемы на предприятии.

Zmdf.ru АО «Завод МДФ»

Правительство Югры от ответственности не отказывается. Представители ряда департаментов сегодня детально разбирали с работниками МДФ сложившуюся ситуацию. Были обозначены проблемы жителей посёлка и наиболее благоприятный выход из них.

Отмечалось, что монтаж первых линий завода МДФ был проведён в 2001 году, в полную силу завод заработал в 2005 году. В последние годы у предприятия возникли серьёзные проблемы: задержки зарплаты, простои. И в ближайшее время нет смысла запускать завод по ряду причин. Оборудование морально и физически изношено, требует модернизации и капитального ремонта. Все элементы производства МДФ находятся в аварийном состоянии и не соответствуют требованиям промышленной безопасности. Такой вердикт вынесли эксперты инжиниринговых организаций в мае 2018 года, обследовав котельную завода и производственные линии. Дальнейшая эксплуатация их не допускается, поскольку это небезопасно для жизни людей.

Zmdf.ru АО «Завод МДФ»

Капитальный ремонт завода потребует длительного времени и инвестиций. Кроме того, долги завода МДФ перед кредиторами достигли критической массы в 400 млн рублей. По факту неэффективного управления предприятием, как собственностью правительства Ханты-Мансийского автономного округа, проводятся отдельные проверки и расследования.

На данный момент стоит ребром главный вопрос — сокращение и дальнейшее трудоустройство работников завода МДФ. И проблема в настоящее время решаема, сообщили сегодня представители департамента труда и занятости Югры.

Ранее завод МДФ, действительно, был градообразующим. Сейчас ситуация изменилась. В 2017 году запущены масштабные проекты «Роснефти» по разработке новых месторождений в Кондинском районе. В частности, инвестиционный проект ПАО «НК «Роснефть» по вводу в разработку Эргинского участка недр федерального значения, Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского, Новоендырского, Чупальского, Восточно-Салымского участков недр. Здесь потребуется не менее 1400 новых рабочих мест. Есть договорённость, что добывающее предприятие «Конданефть» в первую очередь будет принимать на работу бывших сотрудников завода МДФ. Также «Газпром нефть» приобрело в пользование несколько участников недр, которые находятся на территории Кондинского района, и здесь тоже потребуется немало рабочих рук.

«Еще раз заострю внимание на том, что, к сожалению, ситуация с банкротством неизбежна. Мы должны подойти к этому решению максимально готовыми. Мы даем полную гарантию всех необходимых выплат. В силу простоя предприятия с каждым днем средний уровень вашего заработка уменьшается, и чем раньше мы получим ваш ответ, тем большей будет сумма компенсации, по закону мы должны выплатить вам четыре фонда оплаты труда плюс заработную плату за май и часть июня. На это средства изысканы в полном объеме», — пояснил сотрудникам МДФ исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Василий Дудниченко.

Zmdf.ru АО «Завод МДФ»

Всем сотрудникам завода МДФ найдётся работа на предприятиях топливно-энергетического комплекса, работающих в автономном округе, где уровень доходов, кстати, выше, чем в деревообработке.

«С 13 июня мы готовы развернуть несколько консультационных пунктов. Работа будет индивидуальной с каждым. Потребность в кадрах есть — на рынке труда сейчас реально заявлены 93 вакансии, которые мы уже сейчас можем предложить вам, в отдельных случаях даже не потребуется переподготовка. Программы переподготовки будут запущены в Урайском колледже, обучение будет бесплатным для вас», — сообщил на встрече сотрудникам МДФ директор департамента труда и занятости населения Югры Алексей Варлаков.

Без крыши над головой не останутся и проживающие в служебных квартирах. Глава посёлка Мортка Александр Тагильцев сообщил на встрече лишь о необходимости оплаты коммуналки.

Будущее самого завода Василий Дудниченко видит с приходом на предприятие заинтересованного инвестора. Готовится проект для потенциальных инвесторов, но каким будет возрождённое предприятие, пока говорить рано.