Алма-Ата, Казахстан, 9 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. По состоянию на 9 июня в отделениях инфекционных стационаров Алма-Аты находятся 11 человек, которые идут на поправку, сообщает 9 июня Zakon. kz со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Pxhere.com Грустный ребенок

В детской и взрослой инфекционных больницах в реанимационных отделениях пациентов нет. С 5 июня в Алма-Ате не было зарегистрировано ни одного случая заболевания менингитом. По данным управления здравоохранения, наблюдается значительное снижение количества обращений за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что пик заболеваемости менингитом в республике пройден.