Санкт-Петербург, 9 июня, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Паром «Балтийск», работающий на грузопассажирской линии Усть-Луга — Балтийск, задержан в порту Усть-Луга (Ленинградская область) в полном соответствии с требованиями Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта, к которому присоединилась Россия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 9 июня информированный источник в отрасли.

Eurotek.ru Паром «Балтийск»

При этом пока нельзя считать, что паромная коммуникация между Калининградской областью и остальной Россией прекратилась, поскольку второй действующий паром продолжает работу на линии.

Источник подтвердил, что главной причиной задержания судна стала невыплата зарплаты экипажу судна, что является грубым нарушением упомянутого международного соглашения, защищающего, в том числе, законные права моряков на полную и своевременную оплату их труда.

Оператора паромной линии несколько раз предупреждали о том, что за нарушение может последовать задержание судна, однако необходимые выводы так и не были сделаны.

«Согласно Парижскому меморандуму, это одно из крупных нарушений. Тем более, оно уже не первое, и в адрес оператора было не менее двух предупреждений. Поэтому, капитан порта Усть-Луга вынужден это судно задержать, строго следуя требованиям меморандума. Капитан не просто имеет право, а обязан применить такого рода санкции в случае повторного нарушения», — объяснил собеседник агентства.

«Один раз их предупредили, выпустили из Балтийска в Питер, под обещания, что они ликвидируют долги. Второй раз, когда выходили из Усть-Луги, снова предупредили и выпустили под обещание. Бог троицу любит, ну вот она и настала», — отметил источник в отрасли, добавив, что дальше с повторными злостными нарушениями со стороны судовладельца мириться было невозможно.

По его словам, судовладелец сейчас «чешет репу», думая о том, как решать эту проблему.

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Напомним, что на линии Усть-Луга — Балтийск сейчас продолжает работу только один паром «Амбал». В данный момент он пришвартован в Балтийске. Снятый с линии в апреле паром «Петербург» находится на ремонте. Ранее ИА REGNUM сообщало, что паром «Петербург», по имеющимся данным, арестован в порту Таллина по иску ряда компаний.