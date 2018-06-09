Ульяновск, 9 июня, 2018, 18:52 — ИА Регнум. В Ульяновске по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города наибольшее число голосов набрали два претендента. Это экс-глава Ульяновска Сергей Панчин и директор компании «Запад» Филипп Туровер, сообщает городская дума.

Администрация Ульяновска

Всего к участию в конкурсе были допущены семь кандидатов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост, помимо Панчина и Туровера, претендовали также руководитель проектного офиса по экологическому и молодежному развитию, волонтёрству и добровольчеству ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Александр Брагин, глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов, пенсионер, бывший сотрудник УМВД России по Ульяновской области Андрей Седов, председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Герасимовъ» Сергей Герасимов и главный редактор ООО «Медиа-Центр» Матвей Володарский.

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Сегодня, 9 июня, прошло заседание конкурсной комиссии. Отмечается, что на мероприятие не пришли Володарский и Герасимов. Претенденты представили проекты социально-экономического развития Ульяновска и предложили схему организации управления администрацией города.

Наибольшее число голосов набрали Сергей Панчин и Филипп Туровер, кандидатуры которых будут обсуждены на заседании городской думы. Итоговое решение о том, кто займёт пост мэра, парламентарии примут на ближайшем заседании. Согласно процедуре, избранным главой города признается кандидат, набравший большинство голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая добровольно и досрочно ушёл в отставку глава Ульяновска Сергей Панчин. Кадровое решение было принято после отмены двухглавой системы муниципального самоуправления, подразумевающей объединение должности главы города и главы администрации. Губернатор Сергей Морозов после отставки Панчина предложил ему принять участие в конкурсе на замещение должности мэра. Напомним, 13 апреля заявление об увольнении по собственному желанию написал глава администрации города Алексей Гаев, которого губернатор раскритиковал за недоработки по благоустройству.

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