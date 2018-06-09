Пекин, 9 июня, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину традиционную глиняную статуэтку с лицом российского лидера и китайский струнный музыкальный инструмент гуцинь. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

Wikimedia.org Китайская статуэтка

«По имеющейся у нас информации, председатель Си Цзиньпин подарил Путину гуцинь, изготовленный в городе Чжучэн (провинция Шаньдун, Восточный Китай), а также глиняную статуэтку, произведенную в Тяньцзине (Северный Китай), с лицом российского президента», — сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, ранее МИД КНР сообщил, что Путин подарил председателю КНР довольно любопытные подарки. Так, российский лидер привез с собой сибирские орехи, чай и мёд, а также русскую баню из алтайского кедра. Си Цзиньпин уже озадачился местом, куда ему придется поставить баню.