Париж, 9 июня, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема.

Rolandgarros.com Слоан Стивенс и Симона Халеп

Халеп одержала победу в финале Roland Garros над представительницей США Слоан Стивенс. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Напомним, для Халеп это был третий финал на кортах Открытого чемпионата Франции. В 2014 году она проиграла в решающем матче Марии Шараповой, а в 2017 году уступила представительнице Латвии Елене Остапенко.

Roland Garros — 2018. Женщины. Финал.

Симона Халеп (Румыния) — Слоан Стивенс (США) — 3:6, 6:4, 6:1.