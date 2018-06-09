Москва, 9 июня, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп искренне полагает, что возвращение РФ в состав G7 приведёт к оживлению этого международного клуба и снова сделает его стратегическим органом управления, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 9 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ход саммита «Большой семёрки».

Whitehouse.gov G7

«Дональд Трамп ведёт очень интересную игру, которая является для новичка в политике очень хорошим показателем вкуса, — сказал Мухин. — Да, он допускает некоторые вещи, но действительно серьёзно относится к (лозунгу — прим. ИА REGNUM ) «Сделать Америку великой опять». И он понимает, что без России G7 — это деградирующая структура. Это не в силах признать те, кто РФ оттуда выводил. Но это стало настолько очевидно, что Трамп искренне полагает, что возвращение России на эту площадку приведёт к её оживлению и сделает её опять стратегическим органом управления. Но есть проблема — западный мир очень серьёзно работает против России. Это факт. Хотя на самом деле он работает не против России, а против Китая. Китай в G7 вместо России никто не пригласил. И Китай после 2017 года действительно является угрозой и вызовом после выступления Си Цзиньпина в Давосе».

Напомним, что поводом для этого разговора стало заявление Дональда Трампа, призвавшего вернуть Россию в состав G7, а также неоднозначное поведение американского президента накануне этого саммита и последние часы его работы. В частности, Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, объяснив это своим неприязненным отношением к главе британского кабинета министров.

Кроме того, стало известно, что Дональд Трамп намерен покинуть саммит раньше срока.

Формальной причиной раннего отъезда была названа необходимость подготовки к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном.