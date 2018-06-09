Москва, 9 июня, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В 2018 году программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» объединила более 211 стран и регионов мира. Об этом 9 июня в день старта главных мероприятий шестого сезона этой программы ИА REGNUM сообщили её организаторы.

Gazprom.ru «Футбол для дружбы»

По их словам, для участия в глобальном проекте в столицу РФ приехали 1500 детей и взрослых. Программу поддержали FIFA, UEFA, ООН, руководители национальных футбольных федераций, представители государственных структур.

«В течение следующих нескольких дней юных послов ключевых человеческих ценностей — мира, дружбы и равенства — ожидает насыщенная образовательная программа, — сообщили организаторы. — Так, в рамках работы трёхдневного Международного лагеря дружбы для юных футболистов, юных журналистов и юных тренеров будут проводиться спортивные тренировки и практические мастер-классы с мировыми звёздами футбола и профессиональными тренерами. В рамках социальной секции образовательной программы перед детьми выступят общественные деятели, представители фондов по защите природы, своим опытом с молодыми талантами Международного детского пресс-центра поделятся журналисты ведущих российских и зарубежных СМИ. Все юные участники посетят занятия школы «Девяти ценностей», получившей оценку ООН как уникальная образовательная программа, а также примут участие в Олимпийском уроке и Международном детском экологическом форуме».

Кроме того, они подчеркнули, что 12 июня по завершении тренировок 32 международные Сборные Дружбы, названные в честь редких видов исчезающих животных, встретятся на поле в рамках чемпионата мира по «Футболу для дружбы».

«Кульминацией финальных мероприятий программы станет Международный детский форум «Футбол для дружбы» — 2018, который пройдёт в Москвариуме — уникальном комплексе, самом крупном крытом океанариуме Европы, — объявили организаторы программы. — Кроме того, юные послы программы посетят главное мировое футбольное событие 2018 года — матч-открытие чемпионата мира по футболу».

Напомним, международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Основная цель программы — продвижение среди подрастающего поколения общечеловеческих ценностей, таких как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.