Йошкар-Ола, 9 июня, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Прокуратура в Марий Эл обратилась в суд с заявлением о необходимости обязать бывшего председателя правления хоккейного клуба «Ариада» погасить задолженность по зарплате. Долг в отношении 28 работников превысил 8,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканском надзорном ведомстве.

Ariada-akpars.ru Вратарь Ариады

Отмечается, что хоккейный клуб как юридическое лицо ликвидирован в конце марта 2018 года.

По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

«В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате полностью погашена», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ведомства Марий Эл публикуют разные данные о просроченной задолженности по заработной плате.

Так, согласно информации Маристата, по состоянию на 1 мая долги по зарплате в республике составили 7,176 млн рублей, а крупнейшими должниками являются организации водного транспорта.

Читайте также: Долги по зарплате в Марий Эл сократились в 2,7 раза

При этом Государственная инспекцию по труду региона сообщала, что объем задолженности по зарплатам на ту же дату составил 28,772 млн рублей в отношении 936 человек. В том числе, 8,698 млн рублей в отношении 28 сотрудников АНО хоккейный клуб «Ариада». При расчете на каждого участника клуба средний размер невыплаченной зарплаты составил 310,642 тыс. рублей.