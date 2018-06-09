Соликамск, Пермский край, 9 июня, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края в течение трёх дней (8−10 июня) отмечают главный местночтимый праздник в честь избавления города от набегов кочевников или девятую пятницу по Пасхе. Праздник включён в проект «59 фестивалей 59 региона» и проходит при региональной, муниципальной власти и епархии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении внутренней политики администрации города.

Wikimedia.org Троицкий собор. Соликамск

Праздник начался с крестного хода. В Соликамске собралось большое количество паломников из Чусового, Губахи, Кизела, Александровска, Яйвы, Березников, Усолья, Орла, Чердыни и других близлежащих городов и сёл.

После обряда освещения над западным крыльцом Свято-Троицкого собора установили мозаичную икону святой Троицы. Её обретение было удивительным для Соликамска. В один из дней в епархию доставили икону, что стало радостной неожиданностью. Оказалось, что два жителя города оплатили изготовление иконы. Работа была выполнена в Ильинской Строгановской иконописной мастерской.

«Не было сомнения в том, что это замечательное творение мастеров из Ильинского по праву должно занять своё место на стене Свято-Троицкого собора Соликамска», — сказал архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима на Воскресенской площади перед освящением иконы Святой Троицы.

Зародилась во время праздника и новая традиция — епархиальный фестиваль православного песнопения. Певческую православную культуру продемонстрировали 16 коллективов. В течение трёх дней епархия предоставляет возможность всем желающим подняться на Соборную колокольню.

Завершится празднование 10 июня «Съезжим праздником», на нём представят работы декоративно-прикладного творчества, фольклорный концерт. В городе организуют квест «Тайны Девятой Пятницы».

Добавим, в начальный период своей истории Соликамск неоднократно страдал от набегов враждебных соседей — вогулов, ногайских и сибирских татар. Самым значительным и кровопролитным был набег в мае 1547 года. Усолье Камское (сейчас Соликамск) подвергся набегу ногайцев. Город сожгли. Погибло много народа. Оставшиеся в живых бросились искать убежище в лесу. Впоследствии они объединились и пошли на ногайцев, чтобы отстоять и возродить город. Победа одержана 30 мая, на который в тот год выпал день Девятой после Пасхи пятницы. В память об этом событии с конца XVI века жители города стали ежегодно проводить крестный ход.

В 1709 году официальная церковь запретила его, мотивируя тем, что никакого православного праздника в этот день нет. В течение почти десятилетия крестный ход в Девятую пятницу не проводился, но богомольцы продолжали по привычке сходиться в город со всей округи. Только в 1718 году Девятая пятница прочно заняла свое место в православном календаре Верхнекамья, а древний обет предков вновь стали соблюдать, проводя крестный ход.