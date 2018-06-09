* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 июня, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о трехдневном прекращении огня с 14 по 16 июня на время проведения мусульманского праздника Эйд, 9 июня передает агентство Reuters.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно заявлению исламистов, прекращение огня не будет распространяться на иностранные войска в Афганистане. Боевики также оставляют за собой право отвечать на нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к миру и объявил о прекращении огня со стороны правительственных войск до 20 июня.

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