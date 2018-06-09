Новосибирск, 9 июня, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Первомайском сквере Новосибирска 9 июня прошёл пикет против повышения пенсионного возраста. На акцию протеста собралось около 50 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл пикет против повышения пенсионного возраста

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы выступили против повышения пенсионного возраста

«Мы недовольны поведением правительства. Главная задача послания президента — прорывной рост экономики, а цель — повышение качества жизни человека. Казалось бы, хорошие цели и задачи. А действий никаких. Они же, проявив цинизм против указа президента, где говорится о качестве жизни, предпринимают совершенно другие действия. Я общаюсь со своими зарубежными коллегами и знаю, что в некоторых странах в 65−68 лет на пенсию уходят, но в предпенсионном возрасте они получают хорошую зарплату, не такую как у нас. Давайте тогда поднимать экономику, работать над тем, чтобы всем жилось лучше. А у нас каждая десятая женщина до пенсии не доживает, каждый третий мужчина до пенсии не доживает. Более того, в предпенсионном возрасте у нас люди до 60 лет уже больные: это и профзаболевания, и инвалидность. И на пенсию человек уже уходит больной, в зарубежных странах же на пенсию уходит здоровый человек. Мы не видим качественного оказания медицинской помощи нашим гражданам», — рассказал ИА REGNUM председатель федерации профсоюзов Новосибирской области, депутат Законодательного собрания региона Александр Козлов.

Александр Козлов подчеркнул, что участники пикета выступают не против повышения пенсионного возраста, а против его повышения сегодня.

«Мы были возмущены, когда премьер-министр выступил на пленарном заседании и сказал, что правительство будет выходить в кратчайшие сроки с проектом закона. Объясняют, что денег нет. Ну, тогда нужно эффективнее работать и будут деньги. Невозможно повысить качество жизни пенсионеров без повышения качества жизни перед пенсией, чтобы он нормально питался, нормальные услуги медицинской помощи получал, чтобы здоровеньким на пенсию — тогда можно и в 65 лет уходить. Указ до 2024 года, но давайте после 2024 года, когда создадим нормальную качественную жизнь человеку, в том числе и пенсионерам, и людям предпенсионного возраста, тогда поговорим и о повышении пенсионного возраста. Мы против повышения сегодня. Когда будут созданы условия, тогда стоит говорить и о повышении», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Козлов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пикет против повышения пенсионного возраста прошёл в центре Новосибирска

Среди участников акции протеста были как пожилые участники, так и молодые жители города.

«Хоть я и молодая девушка, если пенсионный возраст увеличат на восемь лет, то это напрямую отразится на мне. Годы бегут, и чем дальше, тем быстрее. Всё равно я думаю об этом, я планирую дожить до этого, и хотелось бы жить достойно на пенсии», — высказала своё мнение ИА REGNUM Рина Истамбулова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Около 50 новосибирцев вышли на пикет против повышения пенсионного возраста

Участники пикета в Новосибирске заявляют, что правительство Российской Федерации пытается переложить решение экономических проблем на плечи социально-незащищённых граждан вместо того, чтобы улучшать экономическую ситуацию в стране, качество жизни.

Они считают, что повышение пенсионного возраста в нынешних экономических условиях приведёт к росту инвалидности в предпенсионном возрасте, росту безработицы, усилению социальной напряженности в обществе.

«Правительству нужно направить усилия на прорывной рост экономики, на создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, увеличение благосостояния населения России, его социальной защищенности», — считают участники акции протеста.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы вышли на пикет против повышения пенсионного возраста

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зачитывая послание Федеральному собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил, что «в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире».

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По данным Пенсионного фонда РФ, в 2018 году средний размер страховой пенсии по старости в стране составляет 14 151 руб., социальной пенсии — 9 062 руб. Пенсионный возраст для женщин в России сегодня составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал скорое начало пенсионной реформы в стране. Один из вариантом увеличения пенсионного возраста: для мужчин на пять лет — до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет.

Два варианта предложило Министерство труда и социальной защиты. В первом — пенсионный возраст должен быть повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Во втором — до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июля напомнил, что к предложению по повышению пенсионного возраста относится в высшей степени осторожно. Он отметил, что работающие пенсионеры — это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах.

«Повышение доходов пенсионеров — задача, сформулированная правительству. Другая важная задача — уменьшение в два раза количества живущих за чертой бедности», — сказал Путин, указав, что «ключевая задача в системе пенсионного обеспечения — повышение уровня благосостояния всех пенсионеров».