Вашингтон, 9 июня, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Белый дом сообщил, что президент США намерен выступить с отдельным заявлением перед отбытием с саммита G7 в Канаде, 9 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

Напомним, Трамп покинет саммит «Большой семерки» раньше срока — он не останется на обсуждение проблем экологии и «здоровья океанов».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 в Канаде «европейские коллеги» Трампа уже окрестили саммитом «G6+1»: основным вопросом встречи является агрессивная торговая политика США против союзников.

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