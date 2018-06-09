Ростов-на-Дону, 9 июня, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону и Новороссийск свяжет новая скоростная электричка. Время пути сократится за счёт того, что «Ласточка» будет проходить через станцию Протока (Славянск-на-Кубани). При этом электричку, курсирующую по маршруту Ростов — Краснодар — Новороссийск, отменять не будут. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») 9 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры

«Ласточка» будет отходить со станции Ростов-Главный ежедневно в 6:38 и прибывать в город-герой в 11:25. Обратно электричка будет отправляться в 16:55, встречать пассажиров в Ростове-на-Дону можно будет уже в 21:49. Время пути составит меньше пяти часов. На маршруте предусмотрено семь остановок.

Стоимость проезда в вагоне первого класса — от 1276 рублей, в вагоне второго класса — от 637,7 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые на станции Ростов-Главный первую олимпийскую «Ласточку» встретили в апреле 2014 года. Скоростной маршрут перевозил участников и гостей зимней олимпиады из Сочи в Красную Поляну и Олимпийский парк.

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