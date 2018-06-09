Пекин, 9 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин привез председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину множество подарков. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел КНР.

Kremlin.ru Во время торжественного приёма от имени Председателя КНР в Доме приёмов правительства Тяньцзиня Владимир Путин приготовил и вместе с Си Цзиньпином попробовал традиционную китайскую еду

По сообщению китайского внешнеполитического ведомства, российский лидер привез Си Цзиньпину в подарок аж целую баню из алтайского кедра, груз сибирских орехов, мёд и чай.

Баня прибыла в Китай в разобранном виде. Путин показал Си Цзиньпину брёвна из которых будет сложена баня, а также изображения того, как баня будет выглядеть в собранном виде.

Председатель КНР поблагодарил Путина и отметил, что теперь ему нужно будет подумать, куда поставить этот «уникальный дом».