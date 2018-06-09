Симферополь, 9 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Виноградарство и виноделие являются приоритетными направлениями развития экономики Крыма, поэтому проект «Винная деревня» поможет развитию аграрной сферы республики, поскольку станет точкой притяжения туристического потенциала. Об этом 9 июня на открытии «Винной деревни» в селе Кипарисное заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино «Массандра»

«Винные деревни» — проект, который позволит республике развиваться в различных направлениях: в сельском хозяйстве, экономике, турсфере. Наши сельхозтоваропроизводители получат больше возможностей для реализации своей продукции, а у туристов всегда будет уверенность в том, что они наслаждаются настоящим крымским качеством полезных и вкусных продуктов», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Крыму три «Винных деревни», к концу лета власти обещают ещё три. Они будут работать каждые выходные в форме постоянно действующих фестивалей.