Могадишо, 9 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Африканское командование ВС США направило солдат, раненных в столкновении с боевиками, на лечение в Кению, 9 июня передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Чёрный ястреб», реж. Ридли Скотт. 2001. США, Великобритания У разбитого вертолета

Инцидент, в результате которого были ранены четверо и погиб один американский военнослужащий, произошел в Сомали днем ранее, 8 июня. Исламисты атаковали солдат во время операции в Джубаланде.

Ответственность за нападение на военных США уже взяла группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), крупнейшая террористическая организация в Сомали.

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