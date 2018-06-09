Дамаск, 9 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Достигнута договоренность между Россией и Турцией по поводу двух сирийских городов: Джиср аль-Шугура и Таль-Рифаата. Джиср аль-Шугур находится на западе провинции Идлиб, а Таль-Рифаат — на севере провинции Алеппо.

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По информации от местных источников, данные населенные пункты, а также определенная часть территории вокруг них, получают статус демилитаризованной зоны. За поддержание безопасности в этой зоне будут отвечать Россия и Турция.

Теперь города Джиср аль-Шугур и Таль-Рифаат смогут зажить нормальной жизнью: жители вернутся в свои дома, оживится экономическая деятельность, пойдет торговля.

Решение далось не просто, переговоры длились достаточно долго. Турция настаивала на удалении из этих городов курдских вооруженных отрядов, Россия хотела очистить эту территорию от всех исламистов. Факт достижения договоренности можно оценить как еще одну успешную военно-дипломатическую операцию России.

Соглашение между Россией и Турцией по Джиср аль-Шугуру и Таль-Рифаату в чем-то схоже с соглашением США и Турции по городу Манбиджу. В Манбидже задача патрулирования города будет решаться совместно американскими, французскими и турецкими военными. Американцы уже приступили к патрулированию, это произошло сразу же после вывода из города курдских отрядов Народных защитников (YPG).

Но есть существенная разница, российские войска находятся на территории Сирийской Арабской Республики по приглашению ее правительства. Вооруженные Силы США, Турции и Франции присутствуют на территории страны незаконно, в данном случае можно говорить о вооруженной агрессии с их стороны, независимо от того, какими благовидными предлогами это присутствие прикрывается.

2 июня на пресс-конференции в Дамаске министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Аль-Муаллем еще раз подчеркнул, что войска США, Франции и Турции находятся в Сирии без разрешения сирийского правительства, то есть незаконно.

Кроме этого, министр заявил: «Мы считаем Турцию врагом и захватчиком, ни Турция, ни США не имеют права вести переговоры относительно сирийских городов; мы освободим каждый дюйм нашей земли».