Оренбург, 9 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В посёлке Экспериментальный Оренбургской области обрыв вплотную подходит к жилым домам. Расстояние до пропасти составляет семь метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные общественники.

Nps.gov На краю пропасти

Напомним, что в 2017 году от улицы до пропасти было 10 метров. Обрушение берега идёт активно. Упасть может целая улица, на которой расположено 36 домов.

С 1996 года жители бьют тревогу, пишут о проблеме в разные инстанции. В 2017 году глава Оренбургского района заявил, что для местного бюджета экономически выгоднее переселить людей, чем проводить берегоукрепительные работы. Переселение оценили в 86 млн рублей, а работу по укреплению берега в разы дороже.

Однако осенью 2017 года (после того, как проблема была подвергнута публичной огласке) были проведены инженерно-геологические работы по изучению обрушающегося берега реки Донгуз и берегоукрепительные работы всё же начались — завезено 300 кубометров строительного мусора. Однако проекта будущих работ до сих пор нет, отметили в ОНФ.

Местные жители говорят, что процесс берегоукрепления замер, а диалога с чиновниками не получается. Люди опасаются за свою жизнь, потому что замечают трещины на своих садовых участках и возле обрыва, что свидетельствует о движении грунта. На просьбы о переселении жителей из опасной зоны муниципальная власть не реагирует.

Между тем, чиновники ведут работу, осознавая всю опасность ситуации в посёлке. Если улица провалится в пропасть, то это чревато чрезвычайной ситуацией отнюдь не поселкового уровня. Однако бюрократический механизм никто не отменял. В опасной зоне проведены исследования грунта. Теперь необходимо разработать проект ремонтных работ. После получения заключения экспертов муниципальное образование может принять участие в областной программе «Развитие водохозяйственных комплексов» и получить софинасирование из регионального бюджета.

По данным активистов, до конца лета должны быть проведены берегоукрепительные работы. Кроме того, к 15 июня должен быть проработан и второй вариант решения проблемы — переселения жителей улицы Набережной из оползневой зоны.