Барнаул, 9 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Барнаульские волонтёры пытаются спасти стаю лебедей, попавшую в мазут на одном из сельхозполей Павловского района Алтайского края. По данным katun24.ru, птицы попали на участок, где сливалось отработанное моторное масло. Потеряв возможность летать, несколько особей вышли на дорогу к людям.

Цитата из видео katun24.ru Барнаульские волонтёры спасают лебедей, чьи перья пропитались мазутом

Девять лебедей неравнодушные барнаульцы помогли доставить в Барнаул — к медикам и волонтерам общества защиты животных «Ангелы на обочине». Птиц пришлось срочно отмывать.

Цитата из видео katun24.ru Только восемь лебедей удалось спасти барнаульским волонтёрам

«Самое страшное в том, что сейчас привезли девять лебедей, сколько там ещё в поле осталось — неизвестно. Трактористы смогли поймать только этих, которых привезли, но за другими уже бегают собаки и поэтому это просто экологическая катастрофа», — пояснила волонтёр Ольга Хлопкова.

По её словам, одного из привезённых в Барнаул лебедей спасти так и не удалось. Остальные птицы пока могут только пить — от еды отказываются.

Цитата из видео katun24.ru Лебедь, угодивший в лужу мазута на Алтае в Павловском районе

Напомним, в январе 2018 года на озере Финское в окрестностях с. Кош-Агач (Республика Алтай) отбился от стаи и едва не погиб ещё один лебедь. Пребывание птицы на практически замерзшем озере в 40-градусные морозы осложняли местные собаки. После осмотра на предмет видимых повреждений «серую шейку» доставили в природный заказник «Лебединый» (Алтайский край), где находится единственный в Сибири водоем зимовки лебедей-кликунов. По словам алтайского орнитолога Алексея Эбеля, из-за обилия ключей, бьющих со дна и питающих водоем теплой водой, птица благополучно пережила сибирскую зиму.