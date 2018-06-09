Кострома, 9 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Судебные приставы Костромской области приостановили работу завода по производству древесного угля из-за выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, сообщает областное Управление Федеральной службы судебных приставов.

Pxhere.com Древесный уголь

В ходе проверки природоохранной прокуратурой были также были выявлены нарушения в содержании производственной территории; отсутствие необходимой технической документации и заключения экспертиз.

Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении использования заводом печей как «источников выброса вредных веществ в атмосферу» и очистке земельного участка от отходов. Таким образом, заводу было запрещено работать до рассмотрения дела по существу.

По данным приставов, предприятие продолжало выпускать древесный уголь, утверждая, что остановка процесса «потребует немалого времени и усилий». К исполнению решения суда были привлечены сотрудники областного МЧС, которые опечатали топки 5 печей завода.