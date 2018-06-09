Квебек, Канада, 9 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен покинуть саммит раньше срока — американский лидер не намерен оставаться на обсуждение проблем окружающей среды и «здоровья океанов», 9 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

Формальной причиной раннего отъезда Трампа из канадского Шарлевуа называется необходимость подготовки к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, саммит G7 в Канаде проходит 8−9 июня. Главным вопросом саммита является агрессивная торговая политика администрации Дональда Трампа.

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