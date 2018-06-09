Москва, 9 июня, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе телефонного разговора Путин потребовал от Порошенко незамедлительно освободить арестованных на Украине российских журналистов.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

Напомним, на Украине 15 мая правоохранительные органы осуществили фактически захват информационного агентства РИА Новости Украина. Главный редактор этого агентства, имеющий двойное гражданство, Кирилл Вышинский был задержан, а затем арестован без права на залог по обвинению в государственной измене.

При этом основанием для столь тяжкого обвинения является исключительно его честная и беспристрастная журналистская деятельность.