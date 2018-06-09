Симферополь, 9 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов посетовал на недостаточный уровень коммуникации и элементарную халатность в среде муниципальных чиновников, из-за чего решение множества элементарных проблем на полуострове затягивается на неприлично долгий срок. Об этом он написал на своей странице в Facebook, призвав госслужащих более ответственно выполнять свою работу.

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«Обращаю внимание своих коллег на то, что большую часть проблем практически всегда можно решить на муниципальном уровне или на уровне общения с министерствами. Тем не менее, в связи с недостаточным уровнем коммуникации, а кое-где из-за халатности отдельных чиновников, актуальные вопросы замалчиваются или отодвигаются на задний план. Как результат — проблема, которую можно было решить малыми силами, может превратиться в локальное бедствие», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты крымского министерства имущественных и земельных отношений до сих пор не выполнили поручение, которое они получили в октябре 2017 года, о передаче сельхозземель в муниципальную собственность.