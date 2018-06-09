Астана, 9 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Петропавловске правоохранительные органы конфисковали 52 тыс. бутылок алкогольной продукции, на которой были наклеены поддельные акцизные марки, и 3 тыс. пачек сигарет, передает 9 июня телеканал «Хабар 24».

У владельцев товара не оказалось разрешительных документов на продукцию. Кроме этого, не удалось установить производителя алкогольной продукции. Алкоголь вылили в канализацию, а бутылки утилизировали. Табачная продукция была сожжена.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года из незаконного оборота в Казахстане изъято 5,7 млн бутылок водки. За отчетный период было изъято 23 154 литров спирта и 2,043 млн поддельных акцизных марок.