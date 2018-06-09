Тамбов, 9 июня, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Суд оштрафовал тамбовскую компанию «Нефтехимпроект» на 1 млн рублей за предложение и передачу взятки должностному лицу Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Об этом 9 июня сообщила прокуратура Тамбовской области. Гендиректор компании пытался таким образом ускорить регистрацию заключения промышленной безопасности.

Nhptmb.narod.ru Нефтехимроект. Тамбов

Гендиректор предприятия обратился к начальнику отдела управления. После он передал чиновнику деньги, чтобы тот ускорил процедуру. Кроме того, предприниматель предложил должностному лицу деньги за то, чтобы сотрудники Ростехнадзора участвовали в проведении экспертиз. За это гендиректор ООО «Нефтехимпроект» обещал 5% от стоимости каждой экспертизы — примерно по 2−2,5 тыс. рублей.

Нарушение вскрылось в результате проверки. Прокуратура возбудила в отношении компании дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

«Мировым судом ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2018 года суд признал виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий сотрудника Верхне-Донского управления Ростехнадзора. В суде было доказано, что чиновник получал взятки в размере от 500 рублей до 80 тыс. рублей за помощь в регистрации и снятии с учета опасных производственных объектов, а также давал негласные разрешения на запуск производств без необходимых документов. Всего сумма взятки составила 250 тыс. рублей. Чиновник приговорен к четырем годам лишения свободы условно.