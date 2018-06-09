Оренбург, 9 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области Федерация профсоюзов вынесла на обсуждение трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о необходимости снижения цен на автомобильное топливо. Однако не нашла поддержки. Со стороны работодателей в ответ получено заявление, что рассмотрение этой проблемы оренбургскими чиновниками, работодателями и профсоюзами будет «трескотнёй», сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 8 июня отказалась рассматривать заявление Федерации профсоюзов о росте цен на бензин.

«Мы настаиваем на снижении цен на бензин, поскольку сложившаяся ситуация идет вразрез с посланием президента о повышении благосостояния граждан и снижения бедности в стране. Поэтому просим подключиться к этому вопросу областную трехстороннюю комиссию», — сказал лидер оренбургских профсоюзов.

Представитель стороны работодателей Вячеслав Лагуновский отметил, что ситуация с бензином «в какой-то степени вызывает недоумение», напрямую бьёт по товаропроизводителям, по экономике в целом. От также подчеркнул, что на «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня прозвучал конкретный вопрос на тему значительного подорожания автомобильного топлива, и ответ от президента был услышан.

«Будет ли корректно теперь рассматривать и его на уровне комиссии социально-трудовых отношений? Наше рассмотрение это будет… «трескотня», — заявил Лагуновский.

В итоге правительство и работодатели отказались рассматривать болезненный вопрос в рамках заседания трехсторонней комиссии. Федерация союзов намерена предпринимать и дальше действия, направленные на отстаивание своей позиции. По словам Чиркова, заявление оренбургских профсоюзов, адресованное федеральной власти 31 мая, поддержали коллеги из шести регионов ПФО и Курганская область. Заморозка цен — не выход из кризисной ситуации. Если цены не пойдут на спад, то это чревато общероссийскими акциями протеста.

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Напомним, что в Оренбурге 8 июня прошёл пикет, правда, на нём собралось удивительно мало народа — до 70 человек. Сейчас город готовится к большой акции протеста — митингу, на котором заявлено до тысячи участников.

Федерация профсоюзов Оренбуржья пока замерла в позиции ожидания. Она воздерживается от пикетов и митингов. Но готова выйти с протестом на улицы, если ситуация не изменится. Но акция должна быть широкомасштабной и действенной.

Между тем, ситуация в Оренбурге после «Прямой линии с Владимиром Путиным» изменилась. Причём вразрез с позицией президента и вопреки ожиданиям народа. По словам Ярослава Чиркова, сеть автозаправок одной из нефтяных компаний после «прямой линии» повысила стоимость бензина.