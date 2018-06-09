США – за, ФРГ – против: международный клуб остаётся без РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Будущее «Большой восьмёрки»: у России нет возможности для возвращения в G8 или всё же есть?
- Встреча лидеров: Путин может встретиться с Трампом в Вене;
- Переломный момент: Германия охотится на Башара Асада;
- Ограниченно годные: в России хотят изменить правила призыва на срочную службу;
- Массовое отравление: число заболевших детей на Урале перевалило за полсотни.
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