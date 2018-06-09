Чита, 9 июня, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Забайкальское управление федеральной антимонопольной службы сегодня, 9 июня, опубликовало на своем сайте напоминание для участников топливного рынка о недопустимости дальнейшего повышения розничных цен на АЗС края в связи с тем, что российское правительство объявило о снижении стоимости акцизов на бензин и дизельное топливо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка, топливо, бензин, автомобиль

По мнению антимонопольщиков, начиная с 7 июня у нефтяных компаний отсутствуют причины и условия для дальнейшего повышения розничных цен на АЗС края. Письма о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства направлены всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную реализацию моторного топлива на территории Забайкальского края.

«Любая информация о повышении цены на бензин и дизельное топливо будет детально исследована и действиям хозяйствующего субъекта будет дана соответствующая оценка», — предупреждает ФАС.

Тем временем местные автомобилисты говорят, что цены на бензин на некоторых АЗС в отдалённых районах достигли 50 рублей за литр Аи-95.

Напомним, сдерживать цены на моторное топливо пообещали на совещании в российском правительстве руководители крупнейших нефтяных компаний. На эту временную меру они согласились в обмен на снижение акцизов. Правда, никто не гарантировал, что предпринятые меры способны снизить цену ГСМ.