Омск, 9 июня, 2018, 16:12 — ИА Регнум. В Омске набирает обороты скандал с увольнением учительницы истории школы №7 Виктории П. после появления в интернете её фотоснимков. Всё началось с того, что 26-летняя женщина, подрабатывавшая моделью plus-size, приняла участие в фотосессии, где позировала фотографу в закрытом купальнике. После появления снимков в сети из школы её уволили. Эта история вызвала в Омске большой общественный резонанс и сейчас широко обсуждается в соцсетях и среди коллег уволенного педагога и родителей школьников.

Александр Дейнека. Кабаре

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Например, психолог Шербакульской СОШ №1 Наталья N и преподаватель истории и обществознания Денис N не одобряют поступка коллеги.

«Учительница прививает нравственные ценности детям, а сама позирует в интернете в купальнике. Работая в агентстве, можно рекламировать другую одежду», — считает Наталья N.

«Работа преподавателя — это 24 часа в сутки. В любом случае лицо преподавателя надо держать. Есть род занятий, не совместимый с педагогической деятельностью. Я считаю, что это неправильно. Педагоги могут заниматься тем, что им нравится, если это не противоречит нормам этики. Надо было уйти из школы и спокойно работать моделью», — приводит слова Дениса N «Город55».

Однако много кто теперь уже бывшую учительницу поддержал. Некоторые педагоги даже восприняли это как следование совету председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Медведев, общаясь с участниками форума «Территория смыслов» на реке Клязьма во Владимирской области, посоветовал учителям, жалующимся на низкие зарплаты, идти в бизнес.

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — сказал он.

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И вот в связи со скандалом в Омске учитель биологии средней школы Полтавского района Ксения N напомнила, что Дмитрий Медведев посоветовал педагогам идти в бизнес:

«Заработной платы учителя не хватает ни на что. Я это говорю как учитель, который каждый месяц получает эту мизерную зарплату, а зарабатывать на жизнь как-то надо. За пределами школы она просто пошла в бизнес. Учителей поставили в такие условия. Может быть, раньше, в советское время, это было неприлично и неприемлемо. Если бы мне предложили, я бы тоже пошла, потому что мне надо кормить свою семью».

Кажется, эта ситуация в Омске не оставила равнодушным никого. Свои мысли на этот счёт высказал преподаватель ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Жуков. Он сказал, что подобной подработки не одобряет, однако «это дело каждого человека и точно не может являться поводом для увольнения».

«Руководство школы поступило неправильно. На мой взгляд, здесь достаточно было потребовать более тщательно выбирать фотосессии, если такие стандарты поведения в школе были приняты заранее и соблюдаются всеми. Кстати, я не припомню школу №7 в рейтингах лучших. Может, руководству есть, чем реально стоит заняться?» — написал Жуков на своей странице в соцсети.

Причём, по сообщениям омских массмедиа, в мэрии города согласны с позицией руководства школы. В пресс-службе горадминистрации подчеркнули, что своим поведением девушка «нанесла урон имиджу школы», где действует «кодекс профессиональной этики педагогов».

В связи с этим профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев высказался в своём блоге в соцсети весьма эмоционально:

«В администрации Омска совсем «с дуба рухнули»? Что за средневековье и преследование человека за то, чем он занимается в свободное от работы учителем время? Так дела дальше пойдут, учительницам запретят носить брюки и заставят на уроках сидеть с покрытыми головами. Лучше бы зарплаты достойные платили».

Напомним, похожая ситуация произошла в марте 2017 года в Московской области. 25-летней учительнице физкультуры пришлось уйти с работы из-за фотографий в социальной сети, которые родители учеников посчитали слишком откровенными.